| وفد إفريقي يزور طرابلس ويلتقي اللافي والدبيبة والمشري

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2023/07/05 على الساعة 09:05

: أجرى وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل والمبعوث الخاص للرئيس الكونغولي جان كلود جاكوسو، الثلاثاء، زيارة إلى طرابلس، مترئِّسًا اللجنة رفيعة المستوى المكلفة من الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي.

وعقد جاكوسو والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة، لقاءات مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا ودور هذه الأطراف في ملف المصالحة الوطنية.

وبحث جاكوسو مع اللافي، آخر التطورات في مشروع المصالحة والخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، ووضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم هذا الحدث الوطني، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركة كل الأطراف دون إقصاء لأي طرف، إضافة إلى مناقشة المراحل الأخيرة لتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.

وفي لقاء آخر، ناقش جاكوسو والوفد المرافق له مع الدبيبة، مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في المصالحة الوطنية، واستعراض أعمالها في هذا الصدد من منع الصراع وتقديم الخدمات وبدء مشروعات التنمية بالتساوي في كافة ربوع ليبيا، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

كما تناول لقاء الوفد الإفريقي مع المشري، مناقشة ملف المصالحة الوطنية والترتيبات لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، ومشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا المؤتمر وترشيح عضوٍ عن المجلس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية له.

وسلّم الوفد رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى محمد إلى عبدالله اللافي، وعبد الحميد الدبيبة، وخالد المشري.