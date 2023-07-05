عون: زيادة كميات تصدير النفط والغاز غير ورادة في الوقت الحالي

الوطن/رصد

قال وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية محمد عون، إن تصدير الغاز من ليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال خط شركة الدفق الأخضر لم يتوقف، وإنزيادة كميات التصدير غير واردة في المرحلة الراهنة، وإنما يمكن النظر فيها على المدى الطويل بعد خمس سنوات.

وأضاف على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي انطلق في العاصمة النمساوية فيينا، إن ليبيا وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً.

وأوضح أن الخطة تتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها ليبيا.

وأشار إلى أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع في ليبيا وتركز على العديد من المحاور ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له “المؤسسة الوطنية للنفط والشركات والجهات التابعة لها والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.