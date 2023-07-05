المشري يستقبل وفد لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالعاصمة طرابلس يوم أمس الثلاثاء، وفد لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، الذي ناقش معه ملف المصالحة الوطنية والترتيبات لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة.

ومثل الوفد الأفريقي، كل من وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن اللباد، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وحيدة العياري، وقد سلّم الوفد رسالة خطية إلى المشري، من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي.

وتمت خلال اللقاء مناقشة ملف المصالحة الوطنية والترتيبات لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة ومشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا المؤتمر وترشيح عضوٍ عن المجلس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية له.

وأكد المشري، على ضرورة التعجيل والإسراع بهذا الملف وتوسيع دائرة التواصل ليشمل كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة الليبية وإقامة انتخابات ناجحة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.