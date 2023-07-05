العقوري: “نورلاند” يفتقر للفهم الموضوعي للأزمة والتدخل في الشأن الداخلي أمر مرفوض

الوطن/متابعات

استنكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ما وصفه بمحاولة تدخل المبعوث الأمريكي “ريتشارد نورلاند” في قرارات القضاء الليبي، معتبرًا أن قضية الحجز الإداري على إيرادات النفط هي مسألة قانونية سيتخذ القضاء قراره تجاهها وهي مؤسسة موحدة تعمل بكل استقلالية ونزاهة وفقاً للقانون الليبي بما يحقق الصالح العام للحفاظ على ثروات الشعب الليبي من سوء الإنفاق والعبث .

ويرى العقوري أن المبعوث الأمريكي “نورلاند” يفتقر للفهم الموضوعي للأزمة، وعليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدًا على أن التدخل في الشأن الداخلي أمر مرفوض وغير مقبول .

وقال إن أولوية المبعوث الأمريكي الحالية هي فقط استمرار تدفق النفط الليبي لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، ولم يضع في اعتباره أوضاع الخدمات الأساسية للمواطن الليبي ومنها الصحة، حيث يعني قطاع الصحة الحكومي تدهوراً خطيراً في عمله وأصبح عاجزاً على توفير أبسط الخدمات الطبية ، بالإضافة للخدمات الأخرى كالتعليم وغيره.

وأضاف العقوري في تصريح صحفي، فائلًا: “في الوقت الذي ندرك النتائج السلبية لإغلاق النفط ، فإننا نرى حاجة عاجلة لمعالجة سياسة الإنفاق الحالية، و العمل العاجل لاتخاذ الآليات المناسبة لتوزيع عائدات النفط بعدالة بين الأقاليم الثلاثة، وتحت رقابة السلطة التشريعية” .