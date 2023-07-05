السفير الليبي بإيطاليا: حكومة الدبيبة تريد إعطاء دفعة قوية للغاية لاقتصادنا

أعلن السفير الليبي في روما مهند يونس، أن إيطاليا هي «الشريك الأول» لليبيا، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة تريد إعطاء دفعة قوية للغاية للاقتصاد الليبي.

وقال يونس، خلال لقاء مع غرفة التجارة الإيطالية الليبية: “على الرغم من كل المشاكل السياسية في السنوات الماضية، فإن حكومة الوحدة «المؤقتة» تريد إعطاء دفعة قوية للغاية للاقتصاد الليبي، ونرى أن هذا هو السبيل الوحيد لإحراز تقدم وتحقيق الاستقرار، بما في ذلك الاستقرار السياسي، مع العلم بوجود شراكة تاريخية مع العديد من الدول الصديقة بدءاً من شريكنا الأول وهو إيطاليا”، وفقا لما ذكرته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأضاف “هناك تطورات إيجابية في ليبيا وتعمل حكومة الوحدة «المؤقتة» على ضمان أن يتمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه في أسرع وقت ممكن، فالليبيون سئموا الحرب ويريدون السلام. الصراع ذو طبيعة سياسية، ومن خلال الانتخابات ستحقق البلاد الاستقرار”.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية نيكولا كوليكي الإمكانيات الكبيرة في قطاع التنمية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللتعليم والتدريب الوظيفي، مع إيطاليا في دور “المركز” لتدريب الشباب الليبيين؛ الفكرة العامة المتمثلة في جعل إيطاليا وليبيا جسراً مكوناً من علاقات شخصية وإنسانية وثقافية وليس مجرد تجارة.