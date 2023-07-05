“الخارجية المنتهية” تدين استمرار التصعيد المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينة

الوطن/متابعات

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنتهية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار التصعيد المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان على مخيم جنين.

وطالبت بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة|، والتي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا والإصابات بين المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت رفضها الكامل للأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الفلسطنيين، داعيةً المجتمع الدولي للتحرك بشكلٍ فوري، وتحمل مسؤولياته تجاه هذا الأفعال التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية ذات .