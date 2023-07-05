“الدبيبة وسعيّد” يبحثان حلول الهجرة غير الشرعية

الوطن| رصد

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد مع رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، الهجرة غير النظامية وضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حلول سريعة لها.

وقال بيان للرئاسة التونسية إنه “تم خلال اتصال بين الجانبين التطرق إلى عدد من المواضيع من أبرزها ظاهرة الهجرة غير النظامية وضرورة تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول سريعة لها”.

من جهته أكد سعيد أن “الحلّ لظاهرة الهجرة لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الدول المعنية” مشدداً على “ضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف للقضاء على أسباب الهجرة غير النظامية قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوميا”.