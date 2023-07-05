المنفي يبحث ملف المصالحة الوطنية مع مبعوث الرئيس الكونغولي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي.

وبحث اللقاء آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والخطوات المنجزة استعداداً لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، والمقترحات التي تضمن نجاحه، من خلال مشاركة كل الأطراف الفاعلة.

أشاد المنفي، بالدور الذي يقوم به كل من الرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لإنجاح مشروع المصالحة لتحقيق الوفاق والسلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.