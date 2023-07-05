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توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن يشهد الطقس اعتدالا في درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا.

وأوضح المركز الوطني عبر حسابه على “فيسبوك” أن اعتدال الحرارة يتزامن مع زيادة فى عامل الرطوبة علي المناطق الساحلية.

وأفاد المركز أن درحات الحرارة تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب خاصة الجنوب الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (39-44)مْ.

وأشار المركز إلى أن مناطق الشمال الغربى تشهد بداية من يوم الجمعة ارتفاعًا تدريجىًا في درجات الحرارة ويكون ملحوظ على مناطق الدواخل.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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