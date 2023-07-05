اعتماد الهيكل التنظيمي لـ “المنافسة ومنع الاحتكار” ببنغازي

الوطن| متابعات

اعتمد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل عمل لجنة إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للمجلس بمدينة بنغازي خلال مراسم توقيع .

وأثنى الغويل عمل اللجنة وتميزه في سرعة الإنجاز والإتقان ثم عرج عن الظروف التي سبقت تأسيس المجلس والآلية والجهود التي اتبعها وبذلها الرئيس حتى ينتقل قانون إنشاء هذا المجلس من أدراج المكاتب من سنة 2010 م ليصبح حقيقة و جسم رقابي ينظم عمل القطاع الخاص في مجال الاقتصاد وحصن متين يحمي المواطن في غذائه ودوائه ولما له من أهمية في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الضارة بها.

وأكد الحضور على التمسك بالرصانة العلمية التي اكتنفت هذا الإنجاز، وعلى روح التعاون التي سادت عمل الفريق، وعلى تصميمهم جميعاً لإخراج ما كلفوا به على الوجه الأكمل.

وفي ختام الحفل تم توقيع واعتماد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس، ثم قام الغويل بمنح شهادات الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة، عرفناً بدورهم الرئيسي في دعم أعمال المجلس وأنشطته.