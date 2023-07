إسبانيا.. تفكيك شبكة تهريب مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا

أفادت وكالة تطبيق القانون الأوربية (يوروبول) باعتقال زعيم عصابة من جنسية سورية و14 شخصا آخر في إسبانيا، بتهمة تهريب مواطنين سوريين عبر ليبيا والسودان والجزائر إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة إن الشبكة الإجرامية استخدمت طريقا طويلا ومكلفا لتهريب المهاجرين غير النظاميين يبدأ من سوريا ويمر عبر السودان أو الإمارات نحو ليبيا، ثم يتم نقلهم من ليبيا إلى الجزائر قبل الرحلة إلى أوروبا عبر المتوسط.

وأضافت يوروبول أن التحقيق كشف أن الشبكة نشطة منذ 2017، وهي متورطة في مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية بما في ذلك تَهريب المهاجرين والمخدرات والأسلحة النارية إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وفي 25 يونيو الماضي، أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال مصريا (40 عاما) غرب العاصمة لندن قرب مطار هيثرو للاشتباه به في إدارة عمليات تهريب غير نظامية من إفريقيا باتجاه أوروبا.

وأضافت الشرطة البريطانية أن بعض عمليات التهريب المعنية راح ضحيتها آلاف من الأشخاص على متن قوارب “مصائد موت من شمال إفريقيا إلى إيطاليا”.

وأتى ضبط المصري في لندن بعد اعتقال 9 قبله يحملون الجنسية ذاتها يشتبه في أنهم مهرّبون من داخل اليونان، وذلك عقب غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة السواحل اليونانية.

يذكر أن قاربا يحمل أكثر من 700 مهاجر غير نظامي غرق قبالة السواحل اليونانية في يونيو الماضي بعد انطلاقه من ليبيا تاركا وراء مئات الضحايا سوى 104 فقط تمكنوا من النجاة، وسط اتهامات لأثينا بـ”التقصير” أو ”الضلوع” في الكارثة أحيانا، فيما تنفي السلطات اليونانية ذلك.

المصدر: يوروبول

