سفيرة ليبيا الجديدة بعمان تسلم نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الخارجية

التقت سفيرة ليبيا الجديدة لدى سلطنة عمان، هاجر عمرو خليفة النامي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البورسعيدي وسلمته نسخة من أوراق اعتمادها.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة في بيان إن وزير الخارجية العماني أبدى ترحيبه بالسفيرة متمنياً لها كامل التوفيق في أداء مهام عملها الجديد.

كما أكد وزير الخارجية العماني على تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبها نقلت السفيرة تحيات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وأعربت عن شكرها على حفاوة الاستقبال الذي حظيت بها.

وأكدت السفيرة الليبية على بذلها كافة الجهود للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وإلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

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