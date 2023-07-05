“الدبيبة” يشكل غرفة عمليات برئاسة “النمروش” للسيطرة على الطريق الساحلي

الوطن| رصد

شكل رئيس الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، غرفة عمليات برئاسة آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش، وعضوية قادة مليشياته من اللواء 444 واللواء 111، لتنفيذ قرار السيطرة على الطريق الساحلي الرابط من طرابلس وصولاً إلى رأس جدير.

هذا وتم تشكيل غرفة العمليات، من كل من آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي رئيساً، و مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني نائب للرئيس، وآمر اللواء 111 عضواً، و آمر اللواء 444 عضواً، والعقيد محمد المرحاني عضواً، و الرائد محمد الغراري عضواً، و الملازم علاء بن رمضان عضواً.

حيث تعمل الغرفة المشكلة، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع بالحكومة المنتهية، وتتولى مهام التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المكلفة بكتابه رقم (1285) المورخ 2023/7/4م، المشار إليه للقيام بمهامها.

ويذكر أنه يتم تقديم الدعم اللوجستي للغرفة، بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية المختلفة في سبيل انجاز للهام المكلفة بها.

ويشار إلى أنه على الوزارات والجهات العامة والأجهزة الأمنية المختلفة تسخر إماكانياتها لقيام الغرفة بالمهام المكلفة بها.