الدبيبة والكبير يستعرضان الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023

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استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023.

وأكد الدبيبة والكبير خلال اجتماع بمقر المركزي الحاضرون خلال الاجتماع، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار المحافظ مصطفى المانع ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل مؤسسات الدولة كافة دون استثناء.

وشدد الحاضرون على ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم، موضحين أن ما يزيد عن 80% من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر.

واتفقوا على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي، لعرض كافة المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون كافة أين تذهب المخصصات المالية.