بلها: خارطة الطريق المقترحة من رئيسي مجلسي النواب والدولة تدل على استخفاف غير مسبوق

ليبيا – اعتبر رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها،أن خارطة الطريق المقترحة من رئيسي مجلسي النواب والدولة تدل على استخفاف غير مسبوق من الطرفين اللذين شكلا الأزمة السياسية لسنوات.

بلها وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”،رأى أن القبول بتزكية أعضاء مجلسي النواب والدولة هو قبول علني باستمرار الأزمة وتلاشي فرصة إجراء الانتخابات لأنهما يفتقدان للشرعية والمصداقية،على حد تعبيره.

ودعا بلها إلى ابتعاد المجلسين عن تحديد ورسم المسار السياسي والانتخابي،قائلا:” ويكفينا ما تسبب به المجلسان من تأزيم وتعطيل وتقسيم”.

بلها طالب النخب السياسية والأحزاب والمجلس الرئاسي والبعثة الأممية التصدي لـ “العبث” المتواصل من مجلسي النواب والدولة،على حد وصفه.