مصر تبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا من 150 ميجا وات إلى2000

ليبيا – كشف محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري،أن الوزارة تجري حاليا دراسات لبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا من 150 ميجاوات إلى 2000، لافتا إلى أنه تم زيادة القدرات فى يناير الماضي من 100 ميجاوات إلى 150 ميجاوات بناء على طلب الجانب الليبي.

شاكر وفي تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع”،أشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حاليا بعمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت.

وأوضح أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائي هو أن تتحول مصر محورًا عالمياً للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا و دول الخليج.

شاكر لفت إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة، مشيرا إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، وموكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.