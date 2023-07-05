“اللافي” يبحث المستجدات السياسية في ليبيا مع عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية، وبحضور عدد من نواب البرلمان، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء تطرق إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى النقاش حول مخرجات لقاءات الاطراف السياسية ونتائجها.

وأكد اللافي، خلال اللقاء على التزام المجلس الرئاسي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة المناسبة وذلك بتوافق القوى السياسية في البلاد.

ومن جهتهم طرح المترشحون للانتخابات الرئاسية، ملاحظات حول معالجة الانسداد السياسي، ورحبوا بدعم المجلس الرئاسي للانتخابات، وحرصهم على وحدة الوطن، مؤكدين في ذات السياق على أن استعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية هو عامل أساسي في إنجاح العملية الانتخابية.

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