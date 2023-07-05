سفيرة ليبيا بمسقط تسلم أوراق اعتمادها لوزير الخارجية العُماني

التقت سفيرة دولة ليبيا لدى سلطنة عمان هاجر عمرو خليفة النامي اليوم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البورسعيدي لتسليمه نسخة من أوراق اعتمادها.

وأبدى وزير الخارجية العماني ترحيبه متمنيا للسفيرة الليبية كامل التوفيق في أداء مهام عملها الجديد، كما أكد على تطلع سلطنة عُمان إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبها نقلت السفيرة تحيات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وأعربت عن شكرها على حفاوة الاستقبال الذي حظيت بها، مؤكدة على بذلها كافة الجهود للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين و إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.