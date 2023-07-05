مديرية امن طرابلس توجه دعوة هامة لأصحاب البلاغات و المحاضر

دعت مديرية امن طرابلس، المواطنين اصحاب البلاغات و المحاضر المفتوحة مراجعة مراكز الشرطة .

وياتي ذلك حرصا من مديرية امن طرابلس على مصلحة المواطن، وتعظيما لمبادئ حقوق الإنسان وتخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين .

ودعت المديرية اصحاب البلاغات و المحاضر المفتوحة لدى مراكز الشرطة ضرورة مراجعة المراكز للوقوف على ماتم فيها من إجراء و ما الت إليه من تصرف وفق القانون.

وخصص مكتب العلاقات العامة بالمديرية رقم خاص بقسم الشكاوى بالمكتب( 0214631837 )لتلقي شكاوى و التواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في اطار إرساء مبدأ بسط وإنفاذ القانون، و تهدف لسرعة حل مشكلات المواطنين،و لإزالة أسباب الشكوى من خلال التواصل مع الشاكي، الأمر الذى يعزز من ثقة المواطن في استجابة المديرية لشكواه.