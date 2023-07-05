مسعود: نحتاج إلى 15 يوما لإعلان نتائج الشهادة الثانوية

صرح مُدير عام المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد مسعود” بأن باب الطعون سيتم فتحه مباشرة بعد نشر أوراق الإجابة في المركز.

وقال مسعود في تصريحات نشرتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة المؤقتة عبر “فيسبوك” اليوم الأربعاء: “نفذنا ملاحظات مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي حول أسئلة امتحانات شهادة إتمام مرحلة لتعليم الأساس، وأي سؤال به خطأ مطبعي أو من خارج المنهج المقرر أو لا توجد ضمن خياراته إجابة صحيحة تم إلغاؤه ومنح درجته للتلاميذ”.

وأكد أن الطعون حق من حقوق التلاميذ وسيتم فتح باب الطعون مباشرة بعد نشر أوراق الإجابة في المركز الوطني للامتحانان، مضيفا: “أي طالب لديه طعون نحن مستعدون للمراجعة وهذا من باب الثقة في عملنا”.

وتابع مسعود: “نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لا تزال في مرحلة العد والفرز وهي المرحلة الأولى، تليها مرحلتا المسح والاحتساب، ونحن بحاجة إلى 15 يوما لإعلان النتائج”.