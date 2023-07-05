القبض على متهم خطير ومطلوب بعدة وقائع في بنغازي

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص مطلوب لدى المحامي العام على ذمة وقائع النصب والإحتيال ومركز شرطة بوعطني على ذمة 11محضراً ومركز شرطة رأس إعبيدة على ذمة ثلاثة محاضر تتضمن هذه المحاضر النصب والإحتيال ومطلوب لدى مركز الحدائق على ذمة محضرين احدهما تهديد مواطن بالقتل.

في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون .

وعُقب ورود أحد الأشخاص من المطلوبين لدى المحامي العام ولدى مركز شرطة بوعطني على ذمة 11محضراً تتضمن النصب والإحتيال على مواطنين ومركز شرطة رأس إعبيدة على ذمة ثلاثة ومركز شرطة الحدائق على ذمة محضرين إحداها تهديد احد المواطنين بالقتل ومطلوب لدى مركز شرطة القوارشة على ذمة عدة محاضر .

وعلى حسب المعلومات الواردة ان الشخص المطلوب كان مُختفيا من فترة وظهر بمنطقة الليثي حيث محل سكنه حيث تم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الشخص المطلوب وبالفعل تم مُشاهدته بمنطقة الليثي وإلقاء القبض عليه والإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.م.خ من مواليد 1979 وتم تسليمه إلى مكتب المحامي العام لأستكمال باقي الإجراءات …