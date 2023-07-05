أبوزيد: توافق مصري تركي على الوصول للانتخابات الليبية

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد توافق الجانبيْن المصري والتركي على أهمية دعم الاستقرار الإقليمي والوصول إلى الانتخابات في ليبيا تؤدّي إلى الوصول لحكومة شرعية منتخبة.

وأشار أبوزيد في لقاء عبر قناة “الشرق” الإخبارية، إلى أن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى تبادل السفراء خطوة مهمّة وتتويج لجهد واتصالات دبلوماسية جرت على مدار أكثر من عام.

وأوضح أبوزيد أن المشاورات السياسية بين الجانبين اتسمت بالشفافية، وأن مصر عبرت بوضوح عن رؤيتها لاستقرار الأوضاع وكيفية التعامل مع الوضع في ليبيا وسوريا، وكان هناك اتفاق على أهمية دعم السلام والاستقرار في الإقليم.

وبيّن المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوصول إلى انتخابات تؤدي إلى حكومة شرعية منتخبة في ليبيا هو مصلحة مصرية تركية مشتركة ومن ثم يجب أن تتلاقي الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أبوزيد أن الموقف المصري واضح بضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية وإجراء الانتخابات في أسرع وقت للوصول إلى حكومة شرعية بإرادة ليبية لتولي مقاليد الحكم.