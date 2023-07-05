المقريف يقرر عرض أوراق إجابة تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمراجعة

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أصدر وزير التربية والتعليم موسى المقريف تعليماته للمركز الوطني للامتحانات بعرض أوراق إجابة تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وأوضح المقريف أن ذلك يتم عبر منظومة النتائج على الرابط: http://www.dev.nec.gov.ly/finalresults

وأهاب وزير التربية والتعليم بالتلاميذ مراجعة أوراق إجاباتهم، وذلك تمهيداً لفتح باب الطعون التي يتم التواصل بشأنها مع مكاتب الامتحانات بالمراقبات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس الثلاثاء عن نتائج امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي بنسبة نجاح 53.88 بالمئة في التعليم الأساسي العام.

وقال وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، في مؤتمر صحفي، إن نسبة النجاح العامة بالتعليم الأساسي بلغت 53.88%.

وأضاف المقريف، أن نسبة التعليم الديني بلغت بنسبة 56.48%، والصم وضعاف السمع بنسبة 68%.

وتقدم للامتحانات 188060 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق ليبيا.