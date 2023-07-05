خبيرة أوروبية تستبعد إجراء الانتخابات وتعدد مقترحات للحل في ليبيا

استبعدت خبيرة أوروبية إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا طالما استمر خلافات الأطراف المعنية حول هذا الاستحقاق والترتيبات السياسية، مشيرة إلى أن هناك حاجة لإعادة التفكير في هذا المسار المتعثر منذ العام 2021، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، الثلاثاء.

ورأت خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني خلال حديثها في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، أن «من المستبعد أن يكون مسار الانتخابات قابلا للتطبيق حقا في ليبيا».

وقالت غازيني، «بما أن أصحاب المصلحة الليبيين لا يظهرون أي اهتمام حقيقي بإجراء الانتخابات ويستمرون في الاختلاف بشأن المتطلبات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية، فإن هناك حاجة إلى إعادة التفكير في المسار».

وأضافت أن «ما تحتاجه ليبيا هو حوكمة أفضل ومزيد من الرقابة المؤسسية والمؤسسات العاملة. إذا لم يكن بالإمكان إجراء الانتخابات، فنحن بحاجة إلى البدء في التفكير في أدوات جديدة وأهداف جديدة. ولا أخفي عنكم قلقا أكيدا من تصاعد التوتر بين الفصائل الليبية وخطر اندلاع حرب جديدة».

3 مقترحات لحل المأزق السياسي في ليبيا

وأوضحت غازيني أن «هناك ثلاثة مقترحات مطروحة على الطاولة لحل المأزق السياسي في ليبيا، أولها تنظيم انتخابات جديدة، والثاني تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتنظيم الانتخابات في مرحلة لاحقة، أما الثالث فهو دعم اتفاق تقاسم السلطة بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، خليفة حفتر من جهة ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة من جهة أخرى».

وخلصت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية إلى أن «أيا من هذه المبادرات لم تحظ حتى الآن بالدعم الكافي داخل الدولة».

المصدر : الوسط