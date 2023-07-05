تحركات لحكومة جديدة في ليبيا لاتتجاوز الـ12 حقيبة وزارية

قال فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء، إن خارطة الطريق المقترحة للبلاد تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 12 حقيبة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي AWP، أن الترشيحات والتزكيات ستكون من خلال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وكانت منصة “فواصل” الليبية نقلت في وقت سابق، الاثنين، عن نسخة من خارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، اقتراح بدء تشكيل الحكومة الموحدة فور اعتماد المجلسين للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً.

وقال السريري إن خارطة الطريق لتشكيل حكومة “هي مطلب شعبي وضروري من أجل توحيد السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات، لأنه من غير المقبول إجراؤها في ظل وجود حكومتين في البلاد، وهذا الأمر مطروح منذ فترة للنقاش بين الأطراف الليبية”.

وسيقدم صالح والمشري خارطة الطريق لمجلسيهما لاعتمادها وبدء تنفيذها لتسهيل الوصول إلى “حكومة موحدة” تشرف على إجراء الانتخابات.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أن خارطة الطريق، تحمل نفس المقترحات التي طرحت عام 2017، والتي قال إنها “على طاولة البحث عند كل الأطراف، والآن هي الطريق الأفضل للوصول لحل وسط لتنفيذ الانتخابات”.

وتابع “النقاشات جارية حالياً بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء مجلس النواب، والأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق عليها”.

وفيما يتعلق بعمل الحكومة المصغرة، قال السريري، إنه سيقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، وأيضاً الإشراف على الانتخابات من الناحية المادية والأمنية.

وتابع “مجلس النواب هو الجهة المخولة بإعطاء الشرعية والاعتماد للحكومة المصغرة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ومنحها ميزانية مؤقتة فقط لإجراء الانتخابات والإشراف عليها”.

وذكرت منصة “فواصل” الليبية أن الخارطة حدّدت إجراء الانتخابات خلال 240 يوماً من صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة (6+6) التي تضم 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة.

ويشترط حصول المترشح لرئاسة الحكومة على تزكية 15 نائباً و15 عضواً بمجلس الدولة.

ويصوت مجلس الدولة على المترشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين، ويكون الفائز برئاسة الحكومة هو من يحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه بعدها تشكيل حكومته خلال 20 يوماً من تكليفه.(الشرق)