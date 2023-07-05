بيان جديد من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها، أن الشعب الليبي يطالب بإنهاء الانقسام السياسي، والوصول إلى ظروف معيشية أفضل، والحصول على الحق في اختيار قادته.