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بيان جديد من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها، أن الشعب الليبي يطالب بإنهاء الانقسام السياسي، والوصول إلى ظروف معيشية أفضل، والحصول على الحق في اختيار قادته.

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