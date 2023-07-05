اللافي: “الرئاسي” ملتزم بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية، بحضور عدد من نواب البرلمان.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا وتطرق إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى النقاش حول مخرجات لقاءات الأطراف السياسية ونتائجها.

وأكد اللافي خلال اللقاء على التزام المجلس الرئاسي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة المناسبة وذلك بتوافق القوى السياسية في البلاد.

ومن جهتهم طرح المترشحون للانتخابات الرئاسية، ملاحظات حول معالجة الانسداد السياسي، ورحبوا بدعم المجلس الرئاسي للانتخابات، وحرصهم على وحدة الوطن، مؤكدين في ذات السياق، على أن استعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية هو عامل أساسي في إنجاح العملية الانتخابية، وفق البيان.