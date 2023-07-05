مجلس النواب : الحكومة الجديدة يجب أن تحظى بتوافق جميع الأطراف

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خارطة طريق إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل.

وفق المشري، فإن “خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية”، مشيرًا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس/ آذار 2024.

كما تابع “أنه إذا رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى”.

في الإطار، قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بشأن آليات إجراء الانتخابات يسير ضمن الإطار المتفق عليه.

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن عملية اختيار الحكومة الموحدة الجديدة، يجب أن تحظى بتوافق داخلي بين الأطراف الداخلية الليبية، وكذلك إطلاع البعثة الأممية التي تمثل الطرف الدولي في الأزمة الليبية على العملية، وذلك من أجل الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة والتعامل معها.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتفق عليها بين البرلمان والأعلى للدولة تسير حسب الترتيبات، والتي بدأت بتشكيل لجنة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية، فيما تأتي لاحقا الخطوات الأخرى المتمثلة في إصدار القوانين واعتمادها من البرلمان، ومن ثم تشكيل الحكومة وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن إشراك المجتمع الدولي وإطلاعه على العملية السياسية والتوافق بين المجلسين يهدف لعدم تكرار ما حدث مع حكومة “الاستقرار” التي كلفت من البرلمان الشرعي، ولم يتعامل معها المجتمع الدولي.