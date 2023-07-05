إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي

تمكن أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري بمديرية أمن بنغازي من إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يحتجزه ذويه في غرفة من الصفيح دون رعاية او اهتمام.

ووردت معلومات لمركز شرطة الصابري حول الموضوع وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات .

وبعد التحري تبين ان الطفل يعاني منذ مدة من قسوة ذويه اللذين يقومون باطعامه من فتحة تحت الباب الفولاذي حيث لايتم الاهتمام بصحته او حالته البدنية او النفسية وبدون ملابس .

وبمُتابعة مباشرة للسيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ ومساعد الشوؤن الأمنية اللواء عاطف احبارة لحالة الطفل وأصدر تعليماته بتقديم الرعاية الجيدة للطفل.

وفور ثبوت المعلومية تم إتخاذ الإجراءات اللازمة في المسؤولين عن هذا الفعل.

وتم نقل الطفل لمستشفى الاطفال بمدينة بنغازي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة….