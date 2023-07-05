المركز الوطني للامتحانات يحدد موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية

أوضح مُدير عام المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد مسعود”، اليوم الاربعاء ان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لا تزال في مرحلة العد والفرز وهي المرحلة الأولى .

وقال مسعود في تصريحات نشرتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة عبر “فيسبوك” اليوم الأربعاء: ان المراحل التالية مرحلتا المسح والاحتساب، مضيفًا :”نحن بحاجة إلى 15 يوما لإعلان النتائج” .

وصرح مُدير عام المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد مسعود” بأن باب الطعون سيتم فتحه مباشرة بعد نشر أوراق الإجابة في المركز.

وقال مسعود في “نفذنا ملاحظات مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي حول أسئلة امتحانات شهادة إتمام مرحلة لتعليم الأساس، وأي سؤال به خطأ مطبعي أو من خارج المنهج المقرر أو لا توجد ضمن خياراته إجابة صحيحة تم إلغاؤه ومنح درجته للتلاميذ”.

وأكد أن الطعون حق من حقوق التلاميذ وسيتم فتح باب الطعون مباشرة بعد نشر أوراق الإجابة في المركز الوطني للامتحانان، مضيفا: “أي طالب لديه طعون نحن مستعدون للمراجعة وهذا من باب الثقة في عملنا”.