المشري يبحث مع الصور سبل إبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، مع النائب العام الصديق الصور، سبل المحافظة على وحدة السلك القضائي وإبعاده عن التأثيرات السياسية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تناول أهمية المحافظة على وحدة السلك القضائي وإبعاده عن التأثيرات السياسية، كما نوقش سير عمل النيابة العامة وجهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، ومحاربة الجريمة المنظمة، وأكد السيد الرئيس دعمَ مجلس الدولة الكامل لهذه الجهود.