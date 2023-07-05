المنفي يتلقى دعوة من السيسي للمشاركة في قمة دول جوار السودان منتصف يوليو

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تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، دعوة من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في قمة دول جوار السودان منتصف الشهر الجاري.

وأكد مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي أن القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا قام بتسليم دعوة السيسي للمنفي للمشاركة في القمة بالقاهرة خلال اللقاء اليوم في مقر الرئاسي في طرابلس .

وكانت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، اعلنت أن رئيس المجلس محمد المنفي، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة روسيا – أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري.

وأضافت وهيبة – بحسب وكالة سبوتنيك – أن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأكدت المتحدثة ترحيب المجلس الرئاسي بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس، مشجعة جميع البعثات على العمل من هناك، مؤكدة .

وأشارت وهيبة إلى أن العلاقات بين ليبيا وروسيا تعود لفترة طويلة وتقليدية، وأن ليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها.

وأفادت أن قبول أوراق اعتماد السفير الروسي إيدار أغانين، من قبل الرئيس محمد المنفي، يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأوضحت المتحدثة أن العودة المرتقبة للسفارة الروسية للعمل بالكامل في طرابلس، تعكس اهتمام الدول الصديقة والشقيقة بتعزيز استقرار ليبيا.