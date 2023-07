قال سفير ليبيا لدى إيطاليا “مهند يونس” إن الحكومة تعمل على ضمان أن يتمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه في أسرع وقت ممكن عن طريق الانتخابات، على حد قوله.

وأضاف يونس في لقاء مع غرفة التجارة الإيطالية الليبية، أن الليبيين سئموا من الحرب ويريدون السلام، مشيرا إلى أنه من خلال الانتخابات سيتحقق الاستقرار في البلاد.

وعن الشراكة الاقتصادية بين البلدين، عد يونس إيطاليا الشريك الأول لليبيا مع العلم بوجود شراكة تاريخية مع العديد من الدول الصديقة.

وتابع يونس القول إنه رغم كل المشاكل السياسية في السنوات الماضية، فإن حكومة الوحدة الوطنية تريد إعطاء دفعة قوية للغاية للاقتصاد الليبي، على حد قوله.

وبلغ حجم التجارة بين إيطاليا وليبيا 11.09 مليار يورو بارتفاع 67.38 في المائة عام 2022 ، وحصة سوقية بلغت 23.19 في المائة.

وسجلت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا نموا، في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، بنسبة 73.69 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغت 1.94 مليار يورو وحصة سوقية 13.11 في المائة.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

The post سفير ليبيا في إيطاليا: نعمل من أجل الانتخابات لتحقيق الاستقرار في البلاد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار