المنفي يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تشكيل لجنة مالية عليا لتنظيم الإنفاق العام

الوطن| رصد

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم كل من رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وناقش الاجتماع مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة إقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحضى بقبول الليبيين كافة.