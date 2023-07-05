هل يوجد اتفاق على تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات ؟ مسؤول ليبي يجيب

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب، إنه لم تطرح على مجلسي النواب والأعلى للدولة خارطة طريق جديد كما ذكرت وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لا يوجد بالأساس اتفاق على تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات.

وقال معزب، في تصريحات لـ “سبوتنيك”، حول تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن خارطة طريق تنبثق عنها حكومة جديدة وإصدار قوانين انتخابية خلال الأسبوع المقبل: “لم يتم الاتفاق أصلا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل الشروع في الانتخابات”، مؤكداً أن “التوافق على ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على بسط سيطرتها على كامل أجزاء ليبيا”.

وأردف: “التردد في تحقيق ذلك يأتي من صعوبته مما يجعل إجراء الانتخابات مستحيلا”.

وأوضح معزب أنه “لم يتم تداول أو طرح خارطة طريق على أعضاء مجلسي النواب والدولة حتى اليوم، وربما يحدث ذلك خلال الأسابيع القادمة”، لافتًا إلى أن “التوافق الذي تم بين لجنتي المجلسين في المغرب بخصوص القوانين الانتخابية ما زال متعثراً بعد نكوص عقيلة [عقيلة صالح رئيس مجلس النواب]، وطلبه إحداث تعديلات على قانون انتخاب الرئيس وهو خرق لصلاحيات اللجنة المشتركة التي نصت على أن قرارتها نهائية وملزمة وغير قابلة للتعديل”.