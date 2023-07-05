النيابة تتسلم المطلوب من الزاوية وتُعلن فتح الطريق الساحلي

العنوان-طرابلس

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، نقل المطلوب من مدينة الزاوية “ع.ك” إلى مقر المكتب، بمساعدة أفراد قوة دعم المديريات بالمناطق وجهاز دعم الاستقرار وفرع إدارة إنفاذ القانون، الذين أسهموا في جلب المتهم وفتح الطريق الساحلي من طرابلس إلى رأس اجدير.

ووجه النائب العام المستشار الصديق الصور وكيله بممارسة إجراءات التحقيق في الواقعات المنسوبة إلى المتهم في إطار الضمانات الإجرائية المقررة، حسب بيان المكتب.

ووجه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أمس الثلاثاء بتشكيل قوة مشتركة قوامها (450) آلية مسلحة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس رأس اجدير.

وشدد الدبيبة في قراره الموجه إلى أحد عشر جهازًا أمنيًا على ضرورة اتخاذ إجراءات جلب المتهم – عبدالرؤوف الكابو – المطلوب من قبل النائب العام.

وأوضح رئيس الحكومة أن المطلوب تم القبض عليه ليلة أمس بمنفذ رأس اجدير وتم اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة.

وأكد الدبيبة على ضرورة التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وإعلامه بالمستجدات بشكل دوري.

وكانت قوة عسكرية مكلفة من النائب العام الصديق الصور قامت أمس الإثنين بالقبض على مجرم مطلوب في قضايا عدة يدعى عبدالرؤوف الكابو.

والكابو زعيم تشكيل مسلح بالزاوية مشهور بـ “الكابوات” متهم بقضايا القتل والتهريب وأحد أهم تجار المخدرات في المنطقة الغربية.

وحاولت تشكيلات مسلحة من زوارة بعد القبض على الكابو بمعبر رأس جدير اعتراض القوة المنفذة للعملية رافضين عملية القبض عليه.