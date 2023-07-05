بالصور.. قسم الشرطة النسائية يضبط عدد كبير من النساء في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن حملة لمحاربة ظاهرة التسول من قبل “قسم الشرطة النسائية” بمديرية أمن بنغازي.

وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من قبل السيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ بمُحاربة كافة الظواهر السلبية والقضاء عليها.

وأطلق قسم الشرطة النسائية حملة لمحاربة ظاهرة التسول والتي أصبحت بكثرة بمفترقات وميادين المدينة حيث تم خروج دوريات تابعة لقسم الشرطة النسائية بإمرة رئيس القسم رائد فوزية الحسناوي وإستهدفت هذه الدوريات ظاهرة التسول .

وتم الإنتقال إلى أغلب المفترقات والميادين التي تم رصدها في وقت سابق وتم ضبط عدد كبير من المتسولات من جنسيات مختلفة وإيداعهن بالحجز القانوني لقسم الشرطة النسائية ومن ثم إحالتهن إلى جهات الإختصاص .