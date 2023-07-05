سياسي ليبي يرجح تحرك البعثة الأممية لتشكيل لجنة لوضع قوانين الانتخابات

انتقد الباحث القانوني والسياسي الليبي عبدالله الديباني استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وعدم تحقيق توافق بينهما.

وأشار الديباني في تصريح لـ «الاتحاد» الاماراتية إلى أن «المجلس الأعلى للدولة يتراجع دوماً عن أي اتفاق يتم إبرامه لرغبته في الاستمرار بالمشهد السياسي لأطول فترة ممكنة».

ورجح الديباني تحرك البعثة الأممية لدى ليبيا لتفعيل مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع القوانين للانتخابات، داعياً إلى ضرورة ضم أعضاء لجنة «6+6» إلى اللجنة لوضع القوانين اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، مؤكداً أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تحتمل التمديد لأي من الأجسام الحالية في ظل تمسك الشارع الليبي بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وازدادت حدة الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال الأسابيع الماضية بعد مخرجات لجنة «6+6»، ورفض مجلس الدولة لقرار البرلمان باستحداث محكمة دستورية في بنغازي وتعيين أعضاء لها، فضلاً عن تباين وجهات النظر حول سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.