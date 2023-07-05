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المبعوث الاممي باتيلي يستعد لقلب الطاولة على مجلسي الدولة والنواب – تفاصيل

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت قناة العربية، اليوم الاربعاء ان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي سيعلن خلال أيام عن خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأشارت العربية أن خارطة الطريق الأممية تتضمن تجميد عمل مجلسي النواب والدولة.

وبحسب خارطة الطريق الأممية، سيتم تُكليف المجلس الرئاسي بإصدار تشريعات ومراسيم الانتخابات.

وازدادت حدة الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال الأسابيع الماضية بعد مخرجات لجنة «6+6» حول القوانين الانتخابية.

ورفض مجلس الدولة لقرار البرلمان باستحداث محكمة دستورية في بنغازي وتعيين أعضاء لها، فضلاً عن تباين وجهات النظر حول سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

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