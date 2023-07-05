أمن السواحل ينقذ 70 مهاجرا في عرض البحر ويعيدهم إلى طرابلس

العنوان-طرابلس

أكدت الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية، إنقاذ 70 مهاجرا في عرض البحر من جنسيات أفريقية وتسليمهم إلى نقطة الإنزال بفرع طرابلس، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضحت الإدارة في بيان لها الثلاثاء، أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق “p300” بإمرة الرائد أشرف الصياح، وبمتابعة من رئيس غرفة العمليات البحرية الرئيسية العقيد محمد النايض، بعد ورود بلاغ بشأن القارب الذي يقل هؤلاء المهاجرين الغرفة من قبل الدوريات البحرية التابعة للإدارة بمكتب العمليات البحرية.

وأوضحت الإدارة العامة لأمن السواحل، أن القارب الذي كان يقل المهاجرين جرى رصده من قبل الدوريات الساحلية والبحرية لتأمين الشواطئ والمصايف التي تسيرها الإدارة هذه الأيام بشكل مكثف، بتوجيهات من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور سليمان.