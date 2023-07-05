المبعوث الامريكي : ندمنا بشأن ما حدث في ليبيا عام 2011

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، شعرنا ببعض الندم في وقت لاحق بشأن ما حدث في ليبيا عام 2011.

وأضاف نورلاند، خلال ندوة حوارية أن الاضطرابات التي حدثت خلال السنوات الـ10 الماضية في ليبيا كان آخر شيء تأمل الولايات المتحدة تحقيقه، بحسب ليبيا برس .

وتابع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، :”كان هدفنا في ليبيا عام 2011 هو منع قتل ربع مليون مدني، ولكن أعقب ذلك قدر كبير من الاضطراب بسبب عدم وجود مؤسسات سياسية متبقية”.

وأشار نورلاند، أن بعض هذه الاضطرابات كان بسبب طرد داعش من سوريا و العراق واتجاههم إلى ليبيا لإنشاء خلافة جديدة.

وقال نورلاند، حدث بعد ذلك قتال وحشي في درنة و سرت عامي 2015 و2016، ولم يتم إخراج داعش من ليبيا إلا في السنوات الـ3 الماضية.