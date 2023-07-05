الدبيبة يقرر تشكيل غرفة عمليات عسكرية برئاسة النمروش

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع بحكومته تشكيل غرفة عمليات عسكرية، برئاسة صلاح النمروش، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وعضوية 5 آخرين بينهم محمود حمزة، آمر لواء 444 قتال.

وتضم الغرفة: «مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني نائبًا لرئيس الغرفة، وعضوية كل من آمر اللواء 111، وآمر اللواء 444، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، ومجموعة من الضباط».

وتعمل الغرفة المُشكلة تحت إشراف الدبيبة، وتتولى مهام التنسيق بين القوة المشتركة التي أمر بتشكيلها بالأمس، والتي قوامها 450 آلية مُسلحة.

وكان الدبيبة قد وجه أمس الثلاثاء، محمود حمزة وعبدالسلام زوبي ومحمود بن رجب ومحمد الحصان وعبدالرؤوف كارة، وغنيوة الككلي، بتشكيل قوة مشتركة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس راس اجدير وجلب عبدالروف الكابو المطلوب من النائب العام، والذي تم القبض عليه أثناء مروره بمنفذ رأس اجدير.