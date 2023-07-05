عقيلة صالح: مجلس النواب قام بدوره في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، بمشائخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، وذلك خلال زيارته للمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن عقيلة أثنى على حفاوة الاستقبال، مثمناً دور القبائل الليبية في المحافظة على النسيج الاجتماعي والمصالحة، مؤكداً أن الوطن غير قابل للمساومة، وأن مجلس النواب قد أصدر القوانين التي على ضوئها يتم إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن مجلس النواب قام بدوره في سبيل انجاز الاستحقاق الانتخابي.

بدورهم أكد مشائخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، في بيان لهم، خلال اللقاء، دعمهم الكامل لرئيس مجلس النواب في مساعيه ومواقفه الراسخة تجاه الوطن، مباركين ومؤيدين قوانين مجلس النواب القاضية بانتخاب رئيس البلاد وانتخاب مجلس الأمة المتكون من غرفتين تشريعيتين المتمثلتين في مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال اللقاء كرم الوفد، رئيس مجلس النواب عرفاناً وتقديراً منهم لمواقفه الوطنية.