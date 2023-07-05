المبعوث الأميركي يعلن عن خطة عمل أممية لإجراء الانتخابات في ليبيا

أعلن المبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المعبوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي يعمل حالياً على خطة عمل تحمل موعداً محدداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الخطة سيتم قريباً بعد تعثر تنظيم العملية الانتخابية في عام 2021.

وأكد المبعوث الأميركي في ندوة حوارية، أنه لا بديل عن الانتخابات في ليبيا، من أجل توحيد البلاد وإعادة إضفاء الشرعية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس هو قبول بقية الأطراف الليبية بنتائج الانتخابات.

وقال: «اتفاق جميع الأطراف الفاعلة مع الشعب على من سيقود البلاد حتى تتمكن الحكومة من إدارة العملية الانتخابية على الأرض وإجراء انتخابات نزيهة، ويجب أن تكون هناك خريطة طريق للانتخابات ذات مصداقية ولن نتوقف عن المطالبة بذلك لأننا تعلمنا من درس انتخابات 2021».

يذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا يعملان على وضع خريطة طريق جديد تفضي إلى إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة وتعديل بعض البنود في قوانين الانتخابات التي كانت محل جدل خلال الفترة الماضية.