المنفي يبحث مع وزير خارجية الكونغو مستجدات المصالحة

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية جون كلود جاكوسو، مستجدات المصالحة الوطنية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي وجاكوسو بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس (غرب)، بحضور المبعوث الخاص لرئيس الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي دينيس ساسو نغيسو، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وفي اللقاء، أشاد المنفي بالدور الذي يقوم به ساسو نغيسو ورئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، لـ”إنجاح مشروع المصالحة وتحقيق الوفاق والسلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا”، وفق البيان.

وبحث الجانبان “آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والخطوات المنجزة استعدادا لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، والمقترحات التي تضمن نجاح هذا الحدث الوطني، من خلال مشاركة كل الأطراف الفاعلة”، بحسب البيان.

وأمس الثلاثاء، وصل وفد اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى إلى طرابلس، في زيارة غير معلنة المدة، لبحث ملف المصالحة الليبية.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق المجلس الرئاسي في طرابلس الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة لحل الخلاف بين الليبيين بمشاركة إفريقية.

وحاليا ترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 لإنهاء أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي وحكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.