المنفي والدبيبة والكبير وبن قدراة يبحثون ضرورة الشفافية في إيرادات النفط

عقد بمصرف ليبيا المركزي اجتماع مساء اليوم ضم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

وخصص الاجتماع لمتابعة نتائج اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة واعتمادها لخطة المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج وخلق شراكات في مجال الاستكشاف مع الشركات العالمية ورفع كفاءة العناصر الوطنية بالشركات التابعة.

وأكد الحاضرون، دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط، مشددين على ضرورة تكاثف الجهود كافة مؤسسات الدولة لإنجاح الخطة المعتمدة للمؤسسة، وضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة الإيرادات النفطية المحصلة والإجراءات التعاقدية المتخذة من قبل المؤسسة بالتعاون مع ديوان المحاسبة والمكتب الاستشاري الدولي المعين من طرفه لمراجعة كافة الإجراءات المالية والفنية بالمؤسسة.