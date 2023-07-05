الحصادي: لن تكون هناك إدارة رشيدة للمال العام إلا بإيجاد مؤسسات شرعية موحدة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أنه مع استمرار حالة الانقسام والتصدع والسيولة والهشاشة والسلاح المنفلت المطالبة بالتوزيع العادل للثروة؛ لن تحقق الرخاء المشترك والتنمية المستدامة ولن تعود بالنفع على الفئات الفقيرة والمتوسطة.

الحصادي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه بدون أساس مستقر لا يمكن حماية المال العام ولا توزيع عادل للثروة

‏فالانقسام هو الطريق الآمن للفساد.

وأكد أنه لن تكون هناك إدارة رشيدة للمال العام ولا توزيع عادل للثروة والجام للفساد والمحسوبية إلا بإيجاد مؤسسات شرعية موحدة تستعيد السيادة الوطنية وتحدث الاستقرار العام وتفصل بين السلطات وتحتكر السلاح وتمنع التدخل السلبي.

وأشار إلى أن هذه الإدارة تتمثل في البرلمان والحكومة وبجيش موحد واجهزة رقابية ومحاسبية ومصرف مركزي.