المستشار صالح: هناك اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مشائخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، وذلك خلال زيارتة إلى المنطقة.

أكد صالح على دور القبائل الليبية في المحافظة على النسيج الاجتماعي والمصالحة، مؤكداً على أن الوطن غير قابل للمساومة، وأن مجلس النواب قد أصدر القوانين التي على ضوئها يتم إجراء الانتخابات.

وأشار صالح إلى أن مجلس النواب قام بدوره في سبيل انجاز الاستحقاق الانتخابي.

وشدد المستشار صالح خلال اللقاء على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيراً إلى أن هناك اتفاق بين مجلس النواب و مجلس الدولة على تشكيل الحكومة وأن هناك تفهمًا من المجتمع الدولي لذلك.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى عملية التنمية والبناء في عديد المدن والمناطق، مقدماً شكره للحكومة الليبية ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار على مجهوداتهما التي يبذلونها.

وبدورهم أكد مشائخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، على دعمهم الكامل لرئيس مجلس النواب في مساعيه ومواقفه الراسخة تجاه الوطن، مؤيدين قوانين مجلس النواب القاضية بانتخاب رئيس البلاد وانتخاب مجلس الأمة المتكون من غرفتين تشريعيتين المتمثلتين في مجلسي النواب والشيوخ.