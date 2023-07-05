| المشري يبحث مع النائب العام إبعاد السلك القضائي عن التأثيرات السياسية

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2023/07/06 على الساعة 00:29

: التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول لقاء المشري مع النائب العام أهمية المحافظة على وحدة السلك القضائي وإبعاده عن التأثيرات السياسية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر على “فيسبوك”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله أيضًا مناقشة سير عمل النيابة العامة وجهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، ومحاربة الجريمة المنظمة، وأكد المشري للنائب العام دعم المجلس الأعلى للدولة الكامل هذه الجهود.