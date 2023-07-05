رئيس مجلس النواب الليبي: اتفقنا مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة موحدة جديدة

قام رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الأربعاء بزيارة إلى بلدية الأبرق بالجبل الأخضر وكان في استقباله عمداء بلديتي الأبرق والقيقب وعدد من المشايخ والأعيان والشباب في البلديتين والبلديات المجاورة.

والقى خلال اللقاء عميد بلدية القيقب كلمة عن بلديتي الأبرق والقيقب تلتها عدة كلمات من المشايخ والأعيان والمؤسسات الشبابية والأوقاف والشؤون الاسلامية بمدينة الابرق رحبوا فيها بزيارة رئيس مجلس النواب.

كما القى رئيس مجلس النواب كلمة قدم فيها الشكر للحضور على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثنياً على تاريخ جهاد الأجداد والآباء ومواقفهم الوطنية ودفاعهم عن الوطن و وحدة ترابه.

وأكد عقيلة صالح، خلال اللقاء على أن ليبيا غير قابلة للمساومة مهما كانت الظروف، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار إلى أن هناك اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على تشكيل الحكومة وأن هناك تفهماً من المجتمع الدولي لذلك.

كما تطرق رئيس مجلس النواب خلال كلمته إلى عملية التنمية والبناء في عديد المدن والمناطق مقدماً شكره للحكومة الليبية المكلفة ولجنة الاستقرار على مجهوداتهما التي يبذلونها.

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وفي ختام اللقاء تم تكريم رئيس مجلس النواب من قبل بلدية الأبرق ونوادي البرانس والبروق وأيضا المشايخ والأعيان تقديراً لمواقفه وجهوده الوطنية.

وأكد الحاضرون تأييدهم ودعمهم لمجلس النواب، وعلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لقوانين يصدرها مجلس النواب وأنهم على استعداد للمساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون وبما يحقق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.